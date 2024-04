Roma Lazio, sale l’attesa per il Derby: De Rossi punta sui migliori. Le ultime in vista della sfida di sabato

La Roma continuerà la sua corsa per l’Europa passando per la Lazio. Cresce l’attesa per il derby, prima stracittadina da allenatori per De Rossi e Tudor.

Come riporta Il Corriere dello Sport, pochi esperimenti per il tecnico giallorosso che si affiderà ai migliori a disposizione. Primo derby anche per Svilar che sin qui li aveva visti solo dalla panchina. A far coppia con Mancini dovrebbe esserci Llorente che prende il posto dello squalificato N’Dicka. Sulle corsie Celik e Spinazzola sono quelli che danno più garanzie. A centrocampo il trio Paredes-Cristante-Pellegrini. Davanti torna Dybala a supporto di Lukaku insieme a El Shaarawy.