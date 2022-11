Roma Lazio, l’MVP a sorpresa: «Un cognome come soriso» – VIDEO

Scelto dai tifosi l’MVP del derby Roma-Lazio di domenica. E la decisione è forse un po’ a sorpresa: il video social

Scelto dai tifosi l’MVP del derby Roma-Lazio di domenica. E la decisione è forse un po’ a sorpresa. Il tutto è stato comunicato con un video sui social.

Chi è l’MVP di #RomaLazio? …𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜, 𝑟𝑖𝑠𝑒, 𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑒̀ 𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑑𝑒…

[cit.] pic.twitter.com/J3psyOupp2 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 8, 2022

«Un cognome come soriso, rise, risata, come me vie da ride», questa la frase, citazione di Carlo Verdone, scelta per annunciare Stefan Radu come migliore in campo. Insomma, quel siparietto con Rui Patricio è entrato nel cuore del popolo biancoceleste.