Roma Lazio, la moviola dei giornali: Pairetto viene promosso. «C'è l'espulsione di Castellanos, ma ne manca probabilmente un'altra. E Hummels...»

Roma Lazio, la moviola dei giornali dopo il Derby di ieri sera. Pairetto viene promosso per la sua direzione di gara: i giudizi

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del Derby tra Roma e Lazio. Corretta per i quotidiani l’espulsione di Castellanos, per una tacchettata ai danni di Hummels vista però soltanto da Chiffi. Il tedesco avrebbe meritato almeno un giallo, ma Pairetto se ne dimentica.

Era da rosso, molto probabilmente, anche l’intervento di Paredes sullo stesso Taty. Il centrocampista interviene sulla gamba e in modo scomposto (che novità!), ma si prende solo il giallo. Per i quotidiani, però, Pairetto è da sufficienza piena.