Verso Roma Lazio, confermato l’infortunio per il giocatore di De Rossi: le ultime

Verso Roma Lazio, confermato l’infortunio per il giocatore di De Rossi: gli ultimi aggiornamenti sulla partita

Confermato l’infortunio per Sardar Azmoun. Il giocatore della Roma ha rivelato di aver avuto problemi di natura muscolare nel corso del ritiro della nazionale iraniana.

La novità di oggi è che l’attaccante ha deciso di non tornare nella Capitale, bensì di farsi seguire dai medici dell’Iran. Azmoun rimane in forte dubbio in vista del derby contro la Lazio in programma sabato 6 aprile alle ore 18:00