Roma Lazio, l’Olimpico è sold out: il dato sui biglietti venduti. Sarà un clima incandescente quello di oggi pomeriggio

Come riportato da Il Messaggero, lo Stadio Olimpico di Roma sarà sold out per il derby. Saranno in tutto 65mila i tifosi sugli spalti, di cui 17mila biancocelesti. Le due curve sono pronte a dare spettacolo con le coreografie.

Quest’ultime sono state provate ieri pomeriggio nell’impianto che ospiterà il match di oggi tra Roma e Lazio. Sarà una partita dal clima incandescente, ma allo stesso tempo mozzafiato.