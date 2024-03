Roma Lazio, De Rossi recupera due infortunati: le ultime in casa giallorossa in vista del derby

Roma-Lazio, buone notizie per De Rossi in vista del derby del 6 aprile: il tecnico recupera Abraham e Dybala per la stracittadina

Come riporta Il Messaggero, arrivano due buone notizie in casa Roma in vista del derby del prossimo 6 aprile contro la Lazio all’Olimpico, sfida importante per i destini europei di entrambe le compagini.

De Rossi infatti potrà contare sia su Paulo Dybala che su Tammy Abraham, entrambi recuperati e già disponibili per la gara precedente al derby, quella col Lecce di lunedì primo aprile.