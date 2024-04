Roma Lazio, biancocelesti in ritiro la notte prima del derby: le ultime sulla squadra di Tudor in vista del match di oggi

Come riportato da Il Messagero, la Lazio, dopo la rifinitura di ieri, ha passato la notte a Formello con Tudor. L’obiettivo è essere al meglio sia dal punto di vista fisico e sia dal punto di vista mentale, per affrontare nel migliori dei modi il derby di questo pomeriggio. Niente ritiro, invece, per la Roma: i giallorossi sono tornati a casa.