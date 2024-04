Roma Lazio, Dazn presenta la sfida della Capitale: il post social -VIDEO. Ecco la clip pubblicata dai canali ufficiali

Oggi, alle 18.00, Lazio e Roma si ritroveranno di fronte per la terza volta in stagione. Una sfida d’alta tensione, presentata da Dazn con un video da ‘Civil War’, cogliendo l’occasione per citare il film di Alex Garland che il prossimo 18 aprile uscirà nelle sale cinematografiche italiane. Di seguito il post pubblicato su Instagram.