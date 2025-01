Roma Lazio, Baroni boccia Isaksen e Dele-Bashiru: doppio cambio all’intervallo

Roma Lazio, primi cambi per mister Baroni all’intervallo. Fuori Isaksen e Dele-Bashiru, dentro Tchaouna e Dia

Baroni non è contento di questa Lazio e all’intervallo ha effettuato i primi cambi della partita. Fuori Isaksen e Dele-Bashiru e dentro Tchaouna e Dia. È quasi una bocciatura per i due biancocelesti usciti dal terreno di gioco, i quali non sono piaciuti al tecnico nel primo tempo.

Chissà se nella ripresa questi cambi possano fare la differenza per la squadra di Marco Baroni.