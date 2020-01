Roma, Julio Sergio: «Nonostante ora sia davanti la Lazio è una squadra media»

Roma, l’ex portiere giallorosso ha parlato anche della Lazio in vista del derby della Capitale in programma domani

Quasi tutto pronto per Lazio e Roma che domani scenderanno in campo per la stracittadina. In tanti in questa settimana hanno espresso i loro giudizi in merito a quella che sarà la gara di domani. Anche l’ex portiere Julio Sergio lo ha fatto ai microfoni di Radio Centro Suono Sport.

«La classifica e la posizione della Lazio devono essere uno stimolo in più. Nonostante ora sia davanti, la Lazio è sempre stata una squadra media, mentre la Roma ha grandi ambizioni. È una squadra giovane, spero che entrerà in campo con la giusta mentalità e che il progetto dei giallorossi decolli iniziando da questa partita».