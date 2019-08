Problemi fisici per Leonardo Spinazzola, ad alto rischio per il derby. Il difensore della Roma ha rimediato un risentimento al bicipite femorale sinistro

Potrebbe slittare l’appuntamento con il primo derby capitolino della carriera per LeonardoSpinazzola. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’esterno della Roma è alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro.

TEMPI DI RECUPERO – L’ex difensore laterale della Juventus, salterà sicuramente la gara inaugurale della stagione contro il Genoa. Qualche speranza in più c’è per il derby con la Lazio, ma con la la sosta subito dopo lo staff medico giallorosso potrebbe anche non forzare i tempi. Inoltre Spinazzola è soggetto a problemi di questo tipo, ragion per cui Fonseca lo manderà in campo soltanto al 100% della condizione.