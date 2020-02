Roma, Friedkin ha tentato l’acquisto del Milan prima del club giallorosso

Roma, il futuro patron Daniel Friedkin avrebbe tentato di acquistare il Milan prima dei giallorossi secondo Milano Finanza

Il cambiamento ai vertici della Roma sta per avvenire: il passaggio da Pallotta a Friedkin sta portando i tifosi romanisti ad amare di nuovo la dirigenza del club. Perché si, il nuovo presidente ha sempre dimostrato amore per i colori giallorossi ma secondo Milano Finanza non è proprio così. Secondo il settimanale infatti Friedkin avrebbe tentato di acquistare il Milan prima di arrivare al closing con Pallotta. In base alle indiscrezioni da loro divulgate, il futuro patron della Roma avrebbe trattato direttamente con i Singer, più precisamente con Elliot, proponendo 1 miliardo di euro. Ma la risposta è stata immediatamente negativa e lo statunitense sarebbe passato direttamente al “Piano B“, con l’acquisizione della Roma a 750 milioni, di cui 260 per coprirne i debiti.