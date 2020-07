Roma, Fonseca: «Quarto posto molto difficile, ma con l’Inter è importante»

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Roma-Inter il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato anche di un possibile piazzamento della sua squadra in Champions League ai danni della Lazio.

L’allenatore della Roma Fonseca è intervenuto in conferenza stampa a Trigoria per presentare la sfida di domani sera con l’Inter di Antonio Conte. La squadra capitolina viene da tre vittorie consecutive con Parma, Brescia e Verona. «Se credo al quarto posto? È molto difficile, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro per adesso».