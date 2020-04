Roma, le parole dell’allenatore Paulo Fonseca in merito alla ripresa degli allenamenti dopo l’ultimo decreto

La Roma si schiera, così come ha fatto la Lazio, contro il nuovo decreto che permette agli atleti di poter allenarsi nei parchi ma non nei propri centri sportivi. Ecco le parole dell’allenatore Fonseca ai microfoni di Tele Radio Stereo.

«Per me sì, è difficile capire. Possiamo adesso andare a correre nel parco dove ci sono molte persone sicuramente e non capisco perché non ci si può allenare a Trigoria dove abbiamo tutte le condizioni per fare un lavoro individuale. Abbiamo tre campi in cui possiamo dividere i giocatori ed è più sicuro che se andiamo al parco con tante persone, con una confusione naturale. Anche perché noi abbiamo preparato per controllare ed è tutto in regola. A Trigoria abbiamo delle condizioni migliori che correre al parco».