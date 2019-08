Roma, Florenzi: «Derby non decisivo per la stagione». Fonseca: «Voglio dare una gioia ai tifosi»

La Roma pareggia con il Genoa, ma in casa giallorossa si pensa già al derby con la Lazio

Al termine del pareggio in casa con il Genoa ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Alessandro Florenzi che si è già proiettato al derby della prossima settimana: «Abbiamo il derby, non devo spiegare io che partita è per la città. È importante, ma non darà giudizi finali per la stagione. Vogliamo dare il massimo». Poi anche il tecnico giallorosso Fonseca: «Questo risultato non ci toglie fiducia, mi piacerebbe dare una gioia ai tifosi della Roma, so quanto sia importante per loro. Per me sarà il primo derby. La Lazio è una squadra fortissima, cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi».