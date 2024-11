Roma Bologna 2-3, altra sconfitta per i giallorossi: la panchina di Juric è sempre più in bilico

Roma Bologna, i giallorossi escono sconfitti dall’Olimpico tra i fischi dei propri tifosi. La situazione è sempre più critica per Juric

La Roma perde anche contro il Bologna. Termina 3-2 per la squadra di Italiano allo Stadio Olimpico tra i fischi dei tifosi giallorossi. In rete Castro, Orsolini e Karlsson per i rossoblù, mentre per la squadra di Juric c’è stata la doppietta di El Shaarawy.

La panchina del tecnico croato è sempre più in bilico dopo questa pesante sconfitta. L’altro match delle 15:00, invece, è terminato per 3-1 in favore della Fiorentina contro il Verona. Decisiva la tripletta di Moise Kean.