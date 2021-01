Dott. Rodia: «Per Fares e Correa siamo ottimisti. Immobile? Nessun allarme»

Al termine del match tra Lazio e Fiorentina, il dott. Rodia ha fatto il punto sugli infortunati: ecco le parole del medico biancoceleste

A Lazio Style Radio, il dottor Rodia ha fatto il punto sugli infortunati. Ecco le sue parole:

«Non ci sono allarmismi per Ciro Immobile, non siamo preoccupati. Risponde sempre nel migliore dei modi, lo dice il campo. Fares e Correa stanno seguendo la tabella di recupero e siamo ottimisti, ma non quantizziamo per scaramanzia. Tutto procede bene. Lazzari ha ricevuto una contusione dolora in campo, nell’immediato si fanno sentire, ma conosciamo la sua tempra».