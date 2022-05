Rocchi: «Col VAR errori ridotti ma c’è chi si lamenta comunque»

Gianluca Rocchi, ex arbitro e designatore, ha commentato l’impatto del VAR sul campionato appena concluso: le sue parole

Ecco alcuni dei passaggi salienti della conferenza del designatore Gianluca Rocchi.

VAR – «L’utilizzo del Var ha ridotto gli errori in Serie A dell’86%. È stata una notizia bellissima ma anche molto complessa e pertanto testante per tutti gli arbitri, in particolare per i più giovani, in una fase di ricambio generazione quale stiamo vivendo. Fa male, perché alcuni errori potevano essere evitabili. Ci sono stati momenti difficili, c’è chi ha fatto di tutto per crearci problemi ma una buona fetta del mondo del calcio ci ha dato una mano».

