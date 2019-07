Rocchi: «Emozionante respirare quest’aria laziale. Radu? Ho la pelle d’oca…»

L’ex capitano della Lazio ed attuale allenatore delle giovanili Tommaso Rocchi è intervenuto al canale ufficiale direttamente da Auronzo

Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, in cui si è recato per la presenza del figlio al Summer Camp, l’ex capitano biancoceleste Tommaso Rocchi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: «Son contento di essere qui grazie al Summer Camp. Mi è piaciuto l’impatto della gente, poter rivedere amici ed ex compagni. Avendo fatto tanti anni il ritiro qui, respirare quest’aria laziale è molto emozionante. Ormai ricopro un altro ruolo, ma il fatto di entrare in campo con amici e tifosi è una bella sensazione. Il rapporto con la gente è aumentato negli anni, noto tanto affetto ed è molto bello».

RADU – «Ho la pelle d’oca. Rivedere Radu dopo la situazione che si era creata è stato molto bello, sono cose che vanno oltre l’aspetto calcistico. Spesso è difficile mantenere i contatti con gli ex compagni, ma quando ci si rivede sembra che non ci si sia mai staccati. La Lazio in questo è una famiglia».

UNDER 15 – «Il percorso fatto è stata una bella soddisfazione e proseguirò con loro anche quest’anno. Ovviamente si passerà da un livello regionale a uno nazionale, ma sono motivato. So di avere una buona squadra, rinforzata anche tramite acquisti. Cecheremo di tirare fuori tutto e ottenere il massimo divertendoci: sono convinto che partiremo bene»