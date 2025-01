Roberto Mancini Lazio: «Derby? Sentivo più quelli di Genoa, ma a Roma si sentiva che era una partita speciale; favoriti? Non ce n’è mai uno in queste partite»

Le parole di Roberto Mancini, ex calciatore e allenatore della Lazio, in vista del derby di domani sera contro i giallorossi

Roberto Mancini, ospite di RadioSei, del Derby di domani sera. Di seguito le parole dell’ex Lazio.

COME VIVEVA I PRE DERBY – «Io sentivo più quello di Genova. A Roma ero più distaccato, anche se è una partita speciale. E’ una chiave essere distaccati, in un certo senso. Quello di Genova lo sbagliavo più spesso. I ricordi sono sempre belli, tutti i derby lo sono stati, anche quelli non vinti sono bei ricordi».

FAVORITI – «Non ci sono favoriti, neanche domani. La Lazio sta facendo un ottimo campionato e la Roma si è ripresa con Ranieri. Immagino una partita molto equilibrata. Della Lazio mi sorprende molto Rovella, sta migliorando anno dopo anno, l’ho avuto in Nazionale: ha qualità e sta migliorando. Dybala può fare la differenza nella Roma, se sta bene. Peccato per l’assenza di Pedro, lui la differenza la fa veramente spesso. I biancocelesti hanno tanti giocatori che si sono messi in mostra».