Italia, Mancini commenta l'esclusione di Zaccagni: «Purtroppo il regolamento...»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha commentato l’avvicinarsi degli impegni in Nations League tornando sulle convocazioni

Intervistato da Sky, Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha dichiarato:

«È un grande traguardo essere alla fase finale, non era un gruppo facile da vincere con Inghilterra, Germania e Ungheria. Siamo qui, abbiamo fatto delle scelte e purtroppo qualcuno è rimasto fuori. Il regolamento voleva che consegnassimo la lista ancor prima dell’allenamento, quindi non sappiamo come arrivano i ragazzi».