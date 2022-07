Ritiro Lazio, sindaco di Auronzo: «Il campo non mi sembrava così male...»

Il sindaco di Auronzo di Cadore è entrato nel merito della polemica sul manto erboso del campo del ritiro della Lazio

Dario Vecellio Galeno, neo sindaco di Auronzo di Cadore, in una intervista al Corriere delle Alpi è entrato nel merito della polemica sulle condizioni del manto erboso del campo su cui si sta allenando la Lazio in ritiro.

LE PAROLE – «È stato fatto un primo intervento, un altro è in programma oggi, approfittando del giorno di riposo che mister Sarri ha concesso ai suoi. In poche ore il terreno di gioco sarà perfetto anche se, mi sento di dirlo, quanto visto nei giorni scorsi non sembrava poi così male».