Ritiro Lazio, Auronzo ospiterà ancora i biancocelesti: i dettagli

Ritiro Lazio: sarà ancora una volta Auronzo di Cadore ad ospitare i biancocelesti in estate. Ecco il possibile programma

La Lazio si prepara al rompete le righe. Qualificazione in Europa League in tasca, da domenica tutti in ferie per circa un mese. Ai primi di luglio appuntamento a Roma per le solite visite di idoneità, intorno al 6-7 luglio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Per il quindicesimo anno di fila la squadra si preparerà all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

Assicurato un nuovo impianto di illuminazione con luci a led e un manto erboso in perfette condizioni. Un prato da massima serie per far allenare la Lazio nei migliori dei modi. Molto probabilmente il ritiro durerà sino a fine luglio (circa tre settimane), poi a Formello andrà avanti la preparazione per la nuova stagione. Niente ritiro estero, l’inizio anticipato del campionato (13-14 agosto) non permette altri spostamenti. Lo riporta Il Corriere dello Sport.