Ritiro invernale, l’ipotesi Turchia riprende quota: tutti i dettagli

La Lazio è ancora alle prese con l’organizzazione del ritiro invernale prima della ripresa del campionato: in risalita l’ipotesi Turchia

La ripresa degli allenamenti della Lazio a Formello è fissata per il prossimo 29 novembre mentre la società è ancora concentrata nell’organizzazione del ritiro invernale.

Come riferito dal Corriere dello Sport ed. romana, nelle ultime ore in risalita ci sarebbe l’opzione Turchia nel periodo che andrebbe dal 12 al 23 dicembre. In questo caso la sede non sarebbe più Antalya ma Belek, località situata sulla costa mediterranea. In quel periodo verrebbero poi organizzate 2 o 3 amichevoli. Sarri, contrariamente all’ipotesi Argentina, avrebbe dato il proprio assenso.