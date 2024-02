Ritiro Biglia, l'ex Lazio annuncia: «Decisione forzata. E per il futuro...»

Ritiro Biglia, l’ex centrocampista della Lazio annuncia la sua intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: le parole

Lucas Biglia annuncia il ritiro. Le parole dell’ex giocatore della Lazio al quotidiano argentino Olé.

LE PAROLE – «Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari».