Ritiro Auronzo: terminata la seduta mattutina. Ecco il report completo. L’allenamento mattutino è l’unico della giornata

Terminato il decimo giorno di ritiro per la Lazio. I biancocelesti, reduci dall’amichevole vinta contro il Primorje, sono scesi questa mattina di nuovo in campo per allenarsi. Sarri ha deciso di concedere ai suoi ragazzi mezza giornata libera per recuperare energie e godersi qualche ora di relax, non ci sarà dunque l’allenamento pomeridiano. L’appuntamento per la prossima seduta è fissato a domani mattina.