Ritiro Auronzo Lazio, Sarri si concentra su centrocampo e attacco – VIDEO

Terzo giorno di ritiro per la Lazio in quel di Auronzo di Cadore: report sulla seduta di allenamento mattutina

Giorno 3 per la Lazio in quel di Auronzo di Cadore. E sotto le tre cime di Lavaredo è tempo di seduta di allenamento mattutina. Una seduta che prende il via con un vero e proprio riscaldamento.

Tutto il gruppo al completo effettua un lavoro di attivazione muscolare, con blanda corsa e percorso a ostacoli. Sul campo presenti sia mister che Alessandro Calori, tra i collaboratori in questo ritiro.

Dopo questa prima parte, come rivelato da Lazio Style Channel, è avvenuta la divisione per gruppi: difensori da una parte, centrocampisti e attaccanti dall’altra. Lavoro tattico per i primi, esercizi atletici per i secondi. Insomma, si continua a lavorare per reparti.

Ed ecco che, dopo circa mezz’ora, i ruoli si invertono. Nella seconda parte della seduta sono infatti centrocampisti e attaccanti a lavorare sulla tattica e a provare i movimenti offensivi. Anche in questo divisione in gruppi: per i gialli Akpa Akpro, Escalante e Cataldi a centrocampo, davanti Shehu, Muriqi e Jony, mentre per i celesti Milinkovic, Leiva e Bertini sulla mediana, in attacco il tridente Troise, Caicedo e Raul Moro.

Dopo questa seconda parte e un po’ di lavoro per i portieri, Martusciello e Picchioni seguono alcune esercitazioni con il pallone dei giovani Shehu, Troise, Raul Moro e Adekanye. L’allenamento si conclude con la consueta vasca di ghiaccio, mentre alcuni, come il nuovo arrivato Hysaj, hanno preferito recuperare nelle acque del fiume. Appuntamento per il pomeriggio alle 17.30.

Ecco le immagini ufficiali della seduta mattutina sul campo dello Zandegiacomo: Sarri spinge sulla tattica.