Auronzo di Cadore, giorno 13: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

AGGIORNAMENTO 11.24 – In palestra c’è anche Luka Romero. In un video, postato sui canali social della società, si vede l’ultimo arrivato palleggiare con un compagno. Insomma, inserimento anche per lui. E intanto arriva il momento dello switch: centrocampisti e attaccanti in campo, difensori in palestra.

AGGIORNAMENTI ORE 11.15 – Continua il lavoro tattico dei difensori, con Sarri che guida il tutto. Il mister chiede i movimenti giusti per disinnescare il lancio lungo degli avversari. Divisioni tra celesti e arancioni, con i due gruppi che si alternano. Ancora palestra invece per centrocampisti e attaccanti.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Ancora una volta una mattinata con il gruppo squadra diviso. Infatti centrocampisti e attaccanti stanno lavorando in palestra. Ci si concentra su mobilità, scatti e sulla forma atletica. Lavoro in campo invece per i difensori, che si dividono tra fratinati e non fratinati. L’attenzione nella mattinata odierna è concentrata sui ripiegamenti.

Giorno numero 13 sotto le Tre Cime di Lavaredo. Parte dunque un’altra giornata di lavoro e di allenamenti per la Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Per di più oggi è vigilia della terza amichevole estiva, quella contro la Triestina, la prima contro un avversario professionistico. Sarri e il suo staff intensificano le sedute: ormai si entra definitivamente nel vivo.