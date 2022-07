La Lazio ha cominciato da poco la prima seduta odierna nel ritiro di Auronzo di Cadore: prosegue la preparazione del gruppo di Sarri

Undicesimo giorno di ritiro per la Lazio di Sarri in quel di Auronzo di Cadore. Prevista per oggi una doppia seduta di allenamento dopo il riposo pomeridiano di ieri.

SEDUTA MATTUTINA – Attivazione muscolare per il gruppo dei difensori con Romagnoli regolarmente presente. Rientra anche Patric che ieri aveva saltato la seduta. Centrocampisti e attaccanti si allenano invece in palestra. Dopo il riscaldamento al via le prove tattiche per la linea difensiva. I centrocampisti e gli attaccanti arrivano sul campo adiacente a quello dove i difensori stanno svolgendo prove tattiche e iniziano ad esercitarsi. Sarri divide il gruppo in due: celesti contro fratinati, il menù dell’allenamento prevede triangolazioni, lanci da posizione defilata e tiri in porta.

Maximiano e Adamonis stanno invece svolgono esercizi specifici insieme a Grigioni e Nenci: i due hanno iniziato gli allenamenti con mezzora di anticipo rispetto al resto dei compagni.