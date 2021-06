Ritiro Auronzo, la Lazio programma il calendario degli impegni

La Lazio sta preparando un calendario per gli impegni della prima squadra durante il ritiro: durerà 18 giorni, amichevoli solo alle 18:30

Gianni Lacché, presidente della Media Sports Event, ha parlato ai microfoni di Radiosei per spiegare come si sta articolando l’organizzazione del ritiro della Lazio.

Come riportato da Lacché, il ritiro sarà più lungo e durerà 18 giorni: si comincia il 10 luglio, per terminare il 18. Lo staff tecnico sta vagliando, su direttiva di Maurizio Sarri, di programmare eventualmente un secondo ritiro.

Per quanto riguarda le amichevoli, il mister biancoceleste vuole giocare sempre alle 18:30 e, al momento, si sa che il 24 la Lazio giocherà contro la Triestina. Il 27 verrà organizzata un’altra partita, contro un avversario ancora in via definizione e, probabilmente, ne verrà piazzata un’altra infrasettimanale.

Inoltre, per accedere alle gare sarà necessario presentare la certificazione di avvenuta somministrazione del vaccino o la certificazione di negatività al Covid-19.