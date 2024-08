Risultati SERIE A: altre due gare alle 18.30. Come sono ANDATE Bologna Empoli e Lecce Cagliari

Risultati serie A, questo tardo pomeriggio sono andati in scena i primi due match del sabato ecco come è andata

Si è aperto alle 18.30 in attesa di Lazio-Milan il sabato di serie A con altri due anticipi, che hanno visto protagoniste il Bologna di Italiano e il Lecce di Gotti rispettivamente con Cagliari ed Empoli. I risultati delle due gare sono stati i seguenti ossia, la formazione emiliana non è andata oltre l’1-1 contro i toscani, mentre il Lecce conquista la sua prima vittoria in campionato grazie l’1-0 finale