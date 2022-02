Rissa Porto Sporting Lisbona, maxi squalifica per Pepe: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore del Porto, Pepe, rischia una grossa squalifica per la rissa contro lo Sporting Lisbona: giovedì l’incrocio con la Lazio

Alla fine della partita fra Porto e Sporting Lisbona era scattata una maxi rissa che aveva portato a cinque espulsioni, oltre ad altre situazioni poco piacevoli.

A seguito di questa rissa, il difensore del Porto Pepe rischierebbe una maxi squalifica per aver preso a calci un dirigente dello Sporting. Lo riporta Bola. Tegola dunque per i prossimi avversari europei della Lazio: la squalifica non riguarderà infatti l’Europa League ma potrebbe lasciare strascichi dal punto di vista mentale nel gruppo di Conceicao.