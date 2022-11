Rinnovo Zaccagni, la Lazio ha una volontà chiara: le ultime

La Lazio ha tutta l’intenzione di procedere col rinnovo di Mattia Zaccagni: Lotito pronto ad offrire il prolungamento fino al 2027

Mattia Zaccagni è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione della Lazio. L’esterno è ad un passo dal suo record di gol stagionali (6) avendone già messi a referto ben cinque.

Sarri si aspetta ancora di più da lui con l’arrivo del 2023 e, come riporta Il Messaggero, anche la società non ha dubbi. A breve cominceranno i dialoghi per il rinnovo del contratto: in scadenza nel 2025, l’idea di Lotito e Tare è quella di offrire il prolungamento fino al 30 giugno del 2027.