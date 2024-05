Rinnovo Tudor, Fabiani e Lotito vogliono evitare QUESTO scenario! Incontro a fine campionato, TUTTI i dettagli

Rinnovo Tudor, Fabiani e Lotito vogliono evitare di cominciare la stagione col tecnico in scadenza: incontro a fine campionato

In casa Lazio è tempo di cominciare a pensare al futuro. Dopo l’ultima gara di campionato, quella di domenica contro il Sassuolo, utile per blindare matematicamente l’Europa League, Fabiani incontrerà Tudor per progettare la prossima stagione.

Il DS biancoceleste e Lotito non vogliono cominciare la stagione col contratto del tecnico in scadenza (giugno 2025) e per questo vorrebbero prolungare almeno di un anno. Andrà trovato un punto d’incontro soprattutto sul mercato: prossime settimane decisive.