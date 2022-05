Rinnovo Sarri, siamo ai dettagli: tolte le clausole

In casa Lazio tutto pronto per il rinnovo di Maurizio Sarri fino al 2025: tolte tutte le clausole di uscita a favore di tecnico e società

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è tutto pronto per il rinnovo di Maurizio Sarri fino al 30 giugno del 2025.

L’importante novità delle ultime ore riguarderebbe l’assenza di clausole di uscita a favore di tecnico e società, la cui presenza era stata paventata in un primo momento. Lo stipendio toccherà i 3.3 milioni di base fissa più bonus.