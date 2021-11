Rinnovo Sarri, in settimana possibile l’incontro tra il mister e il presidente Lotito: operazione da venti milioni lordi

Prima la Salernitana, poi la settimana della sosta e il possibile incontro tra il presidente Lotito e mister Sarri. La nuova Lazio è ancora in costruzione, ma si gettano già le basi per quella del futuro: come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per blindare Mau fino al 2025 sarebbe già in stato avanzato e potrebbe definirsi con una cena.

Durante l’incontro si parlerà – inevitabilmente – anche dell’aspetto economico e di calciomercato: il mister vorrebbe giocatori di prospettiva da plasmare con la sua filosofia di gioco, una squadra adatta per aprire un ciclo vincente ed ambizioso. L’attuale contratto di Sarri pesa circa 11 milioni lordi sul bilancio della Lazio (6 netti nel biennio, circa), con la firma raggiungerà i 20. Lotito è pronto a fare il salto, intanto testa alla Salernitana.