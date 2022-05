Rinnovo Sarri, molto dipende dal mercato: le ultime

Il rinnovo di Sarri è senza alcun dubbio uno dei teni caldi in casa Lazio. Ma qual è la situazione? Ecco le ultime

Il tecnico e Lotito penserebbero a un progetto di costruzione. E questo progetto non può non passare dal mercato. Il buon Maurizio infatti anteporrebbe le mosse in sede di campagna acquisti al prolungamento fino al 2025. Giovedì ci sarebbe stato un altro incontro a cena in quel di Formello, seppur di carattere per lo più formale. Non resta comunque che attendere nelle prossime settimane. Ma soprattutto cosa diranno le prime trattative.