Rinnovo Romero, complicazioni in vista? La richiesta dell’argentino

L’accordo tra la Lazio e Luka Romero per il rinnovo del contratto sembrava chiuso ma la firma slitta ancora: il motivo

Comincia a serpeggiare un pò di malumore in casa Lazio per la vicenda relativa al rinnovo di contratto di Luka Romero. Come riferisce Il Messaggero infatti, nonostante un accordo che sembrava blindato, la firma non è ancora arrivata e potrebbe slittare ancora.

Romero è scontento dello scarso minutaggio concessogli da Sarri in questo inizio di 2023 e per questo avrebbe chiesto un ingaggio più alto di quello precedentemente pattuito (800mila euro). Lotito continua a predicare calma ma il tempo stringe: la situazione va risolta alla svelta.