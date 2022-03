Rinnovo Radu, accordo vicino. Ma la Lazio si interroga su un particolare

La Lazio e Radu sarebbero vicini all’accordo per il rinnovo di contratto, ma i biancocelesti sarebbero dubbiosi su un particolare

La Lazio e Stefan Radu sarebbero pronti a continuare insieme. Il contratto del rumeno è in scadenza a giugno, ma il presidente Lotito sarebbe disposto a prolungarlo per un altro anno.

Il club biancoceleste, però, come riportato da Il Messaggero sarebbe ora in una fase di riflessione sul capitano. La Lazio si starebbe infatti interrogando sulla sua tenuta fisica, che ultimamente sta mettendo in difficoltà Sarri. Nelle ultime settimane, una fascite plantare non lascia tranquillo Radu che anche domani a Venezia dovrebbe dare forfait.