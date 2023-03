Rinnovo Pedro, situazione congelata: cosa succede

I discorsi tra la Lazio e Pedro per il rinnovo del contratto sono al momento bloccati: decisione rimandata direttamente a giugno

Come riportato dal Corriere dello Sport, si sono di fatto interrotti i dialoghi tra la Lazio e Pedro per il rinnovo del contratto. Il club biancoceleste, per non perderlo a zero nel prossimo calciomercato estivo, ha da tempo presentato un’offerta di rinnovo annuale ma lo spagnolo continua a prendere tempo.

A Formello sono convinto che il sì arriverà presto ma ad oggi c’è la netta sensazione che tutti i discorsi saranno rimandati a giugno se non addirittura durante l’estate, quando di fatto l’attuale accordo sarà scaduto.