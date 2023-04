Pedro-Lazio, il rinnovo a una condizione: ma dovrà pagare lui la Roma…

In casa Lazio tiene banco ancora il tema legato al rinnovo di Pedro: Champions necessaria ma spunta una clausola a favore della Roma

Mattatore anche nella sfida vinta domenica contro il Monza, il futuro di Pedro è ancora in bilico. La Lazio gli ha da tempo offerto il rinnovo annuale ma, a differenza di quanto affermato da Tare, la qualificazione o meno in Champions League sarà decisiva per convincere lo spagnolo.

Sull’esterno ci sono anche il Tenerife e il Barcellona di Xavi per quello che sarebbe un romantico ritorno ma è chiaro che l’eventuale Champions con la Lazio convincerebbe definitivamente Pedro a rimanere a Formello. Come riferisce Il Messaggero però, l’eventuale rinnovo dovrà essere pagato dallo stesso spagnolo. Nel 2021 infatti, al momento del passaggio dalla Roma alla Lazio, il club giallorosso si era riservato a proprio favore un bonus di poco meno di un milione di euro in caso di ulteriore rinnovo.