Rinnovo Milinkovic, Lotito studia la strategia. E a Bergamo sarà capitano

Il rinnovo di Milinkovic-Savic tiene sempre banco in casa Lazio: Lotito ha un piano. E domani a Bergamo il Sergente sarà capitano

In casa Lazio sono sempre aperte le discussioni intorno al rinnovo di Milinkovic-Savic, attualmente in scadenza a giugno del 2024. Come riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, Kezman, procuratore del ragazzo, ha rimandato tutti i discorsi al termine del prossimo Mondiale in Qatar.

Lotito, per non rischiare di svalutare l’investimento o addirittura correre il rischio di perderlo a zero, potrebbe adottare una strategia stile Bremer-Torino: rinnovo di un anno, quindi fino al 2025, con clausola rescissoria certamente più bassa dei 100 milioni richiesti in estate. Nel frattempo il serbo è concentrato solo sul campo: in assenza di Immobile Sarri gli consegnerà la fascia di capitano a Bergamo contro l’Atalanta. Chissà che l’importante investitura non possa impattare anche sul prolungamento…