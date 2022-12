Rinnovo Milinkovic, Kezman spinge per la clausola rescissoria: il punto

Proseguono i contatti per il rinnovo di Milinkovic-Savic: Kezman spinge per l’inserimento di una clausola rescissoria

Il nuovo anno in casa Lazio sarà inevitabilmente condizionato dalla trattativa per il rinnovo di Milinkovic-Savic. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista serbo, in scadenza a giugno del 2024, dal 1° gennaio entrerà ufficialmente negli ultimi 18 mesi di contratto con la società biancoceleste.

Tare e Lotito premono per trovare un accordo fino al 2027 da 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, ma Kezman prende tempo chiedendo come condizione imprescindibile l’inserimento di una clausola rescissoria tra i 40 e i 50 milioni di euro proponendo nel frattempo il suo assistito a Juventus e Arsenal. Arrivare a giugno senza un accordo spalancherebbe di fatto le porte alla cessione.