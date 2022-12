Rinnovo Milinkovic, nessun passo in avanti: la situazione

In casa Lazio tiene banco la questione del rinnovo di Milinkovic, ma la situazione non sarebbe in evoluzione

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il corteggiamento del presidente Lotito ci sarebbe stato anche ieri, durante la cena di Natale. L’obiettivo sarebbe quello di convincere il serbo a firmare un rinnovo, che però non è mai stato realmente proposto. Tentativo comunque in quanto, sia il Sergente che il suo procuratore Kezman, vorrebbero capire quel che succederà nel mercato, invernale ma soprattutto estivo.

L’idea sarebbe quella di andare via a giugno a un prezzo ragionevole, vista la scadenza nel 2024. L’Arsenal potrebbe essere una seria pretendente. Ma occorrerà sempre vedere le mosse della Lazio e del suo patron, non troppo convinto a lasciar partire il suo gioiello.