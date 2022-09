Milinkovic, ora si pensa al rinnovo: il piano di Lotito

Ora in casa Lazio si pensa al rinnovo di Milinkovic: il piano del presidente dei biancocelesti Claudio Lotito

Una cessione che quest’estate appariva quasi inevitabile. Ma invece Sergej Milinkovic è rimasto alla Lazio, festeggiando le 303 presenze. E ora, come sottolineato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, si starebbe pensando al rinnovo.

Finita la campagna elettorale, il presidente Lotito dovrebbe avere un incontro con l’agente del serbo Mateja Kezman. L’obiettivo di quest’ultimo sarebbe quello di rinviare il discorso a dopo il Mondiale, mentre il patron vorrebbe anticipare il tutto per evitare di ritrovarsi in piena sessione di mercato invernale. Non va dimenticato infatti che, con una scadenza fissata nel 2024, nel 2023 il Sergente sarebbe libero di accasarsi con un altro club, con la Lazio che lo perderebbe a zero. Una situazione che il club capitolino vorrebbe assolutamente evitare.