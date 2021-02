Rinnovo Inzaghi, il tecnico: «È vicino. Sapete cosa sia per me la Lazio»

Simone Inzaghi sempre più vicino al rinnovo, come dichiara lui stesso in conferenza. Le parole del tecnico della Lazio

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio è sempre più vicino. Il tecnico biancoceleste, in conferenza stampa, ha confermato di essere ad un passo dal prolungamento.

«Ci siamo visti, sono molto positivo come il presidente. Negli ultimi giorni è stato impegnato in Lega, oggi lo rivedrò. Siamo molto avanti, sapete quanto sono contento. Sapete cosa rappresenta questa maglia per me».