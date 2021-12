Rinnovo Insigne: De Laurentiis non vuole rilanciare: partita chiusa

Nonostante le voci della maxi offerta del Toronto per Insigne, De Laurentiis non rilancia per il rinnovo. Trattativa arenata

La maxi offerta del Toronto ha fatto vacillare Insigne da tanto che il 10 della Nazionale si sarebbe ormai convinto di accettare. E se qualcuno si fosse aspettato un rilancio del Napoli è rimasto deluso. Nessuna contro proposta da parte degli azzurri, fermi sulle loro posizioni e cifre.

Come riportato il Corriere dello Sport, una controfferta da parte di De Laurentiis sarebbe da considerare come un vero e proprio colpo di teatro. Il patron dei partenopei non è nuovo a simili azioni, ma al momento la storia tra il Napoli e Insigne è da considerare chiusa.