Rinnovo Insigne, gelo con De Laurentiis: senza accordo, sarà cessione

Si complica ulteriormente il rinnovo di Lorenzo Insigne al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe in programma incontri con il suo entourage

Dopo la vittoria dell’Europeo, per Lorenzo Insigne è ora il momento di pensare al futuro e al rinnovo con il Napoli. La situazione, però, sarebbe molto complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis non avrebbe in programma alcun incontro col calciatore o il suo entourage per avviare le trattative. I due non si sono sentiti né al 30esimo compleanno di Insigne né dopo la vittoria dell’Europeo.

Gelo totale quindi, con diversi club inglesi, francesi e spagnoli che continuano a tenere sotto controllo la situazione. Il Napoli continuerà a proporre un ingaggio ridotto, mentre il capitano azzurro vorrà un ritocco all’insù dello stipendio e libertà sui diritti d’immagine. Se non si arriverà a un accordo, sarà allora cessione.