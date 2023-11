Rinnovo Felipe Anderson-Lazio, situazione bloccata: l’esterno chiede una cosa ma il tempo stringe. I dettagli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Felipe Anderson ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dal 1 febbraio potrebbe firmare per un’altra squadra e per questa ragione è bene che le parti in causa trovino un accordo il prima possibile.

La situazione al momento sembra bloccata. La sorella e agente del calciatore e i dirigenti biancocelesti, come riporta il quotidiano sportivo, si sono incontrati in estate e negli ultimi giorni senza trovare un accordo. Il brasiliano chiede un ingaggio da circa 3,5 milioni( adesso ne percepisce 2,2), la Lazio non vorrebbe spingersi oltre i 3. La distanza c’è ma non è enorme. Il tempo stringe e la situazione va risolta.