Rinnovo Felipe Anderson, Lazio pronta a blindare il brasiliano

La Lazio ha tutta l’intenzione di blindare Felipe Anderson: a breve inizieranno i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024

In casa Lazio la sosta per il Mondiale in Qatar è tutta indirizzata a risolvere le questioni relative ai rinnovi di contratto di alcuni importanti calciatori della rosa. Dopo l’ufficialità del prolungamento di Lazzari e quelli vicinissimi di Cataldi e Romero, Tare e Lotito sono pronti ad aprire il dossier relativo a Felipe Anderson.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, a breve cominceranno i dialoghi con l’entourage del brasiliano per estendere l’attuale accordo, in scadenza a giugno del 2024, al 2027. C’è grande ottimismo tra le parti.